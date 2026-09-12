GROENLO — Pottenbakkerij en naaiatelier winnen winkelwedstrijd in Groenlo

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Foto: PR

Valery Arkiza en Marjon Walvoort zijn de winnaars van de wedstrijd ‘Het Beste Winkelidee van Groenlo’. Zij krijgen elk een jaar lang gratis winkelruimte aan de Beltrumsestraat en een startbudget van 5.000 euro.

Arkiza opent Pottenbakkerij Grolle in het pand aan de Beltrumsestraat 20-22. Ze wil daar workshops organiseren en een clay café starten. Daarnaast komt er een winkel met haar eigen keramiek en werk van andere keramisten en makers uit de regio.

Walvoort begint Naaiatelier Grolle aan de Beltrumsestraat 1. Haar atelier richt zich op het vermaken en herstellen van kleding en de verkoop van fournituren. Ook wil ze kleding en zelfmaakpakketten voor de Slag om Grolle aanbieden. Verder gaat ze aangepaste kleding voor minder mobiele mensen maken en uitvaarttextiel. Het naaiatelier moet in december open gaan.

Ongeveer dertig plannen werden ingediend voor de wedstrijd. Zeven kandidaten presenteerden hun ideeën aan een vakjury, die oordeelde over haalbaarheid, ondernemerschap en de toegevoegde waarde voor de binnenstad.

De wedstrijd is bedoeld om leegstand tegen te gaan en het winkelaanbod in het centrum van Groenlo te versterken. Eerder schreef Streekgids over de zeven finalisten van deze wedstrijd.

Meer informatie is te vinden in het eerdere artikel over de finale van het beste winkelidee van Groenlo op 11 september: Streekgids – Finale beste winkelidee Groenlo.