GROENLO — Sloop voormalige Willibrordusschool in Groenlo kan binnenkort starten

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

De gemeente Oost Gelre kan op korte termijn beginnen met de sloop van de voormalige Willibrordusschool aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen beschermde vleermuizen meer in het gebouw verblijven, waardoor de sloop niet langer wordt tegengehouden.

De school staat al langere tijd leeg en was eerder al aangewezen voor sloop. Tot nu toe kon de gemeente echter niet starten met de werkzaamheden omdat eerst moest worden vastgesteld of vleermuizen in het pand aanwezig waren. Volgens de natuurwetgeving mag de gemeente geen verblijfplaatsen van beschermde dieren verstoren zonder de juiste toestemming.

Tijdens een commissievergadering op 8 september maakte het college bekend dat er een bevestiging is ontvangen dat er geen belemmeringen meer zijn op het gebied van vleermuizen. Hierdoor kan de gemeente de voorbereidingen voor de sloop voortzetten. Een exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt. In juni kwamen er in de gemeenteraad vragen over de staat van het leegstaande gebouw. Buurtbewoners meldden overlast door hangjongeren en vernielingen, waaronder ingegooide ramen. Ook werd gewezen op een brand die in januari 2023 in een voormalige berging bij de school werd aangestoken.

Wethouder Jos Hoenderboom gaf toen aan dat een deel van het complex na de brand al was gesloopt. Het overige deel moest blijven staan vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, waardoor een eerdere sloopvergunning niet kon worden gebruikt. Hij verwachtte destijds dat de sloop in het najaar alsnog zou kunnen beginnen.

De VVD stelde in juni voor om snel tot sloop over te gaan of om tijdelijk bouwhekken rond het pand te plaatsen. Het college gaf aan dat het plaatsen van hekken ongeveer 8.000 euro zou kosten. Nu het onderzoek is afgerond, lijkt een tijdelijke oplossing niet meer nodig en kan worden toegewerkt naar de definitieve sloop van het schoolgebouw.