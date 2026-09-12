GROENLO — Nieuwe hoogheden van De Knunnekes worden op 13 november onthuld in Groenlo

2 minuten leestijd

Foto: PR

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes maakt zich op voor de onthulling van de nieuwe hoogheden die het komende carnavalsseizoen in Groenlo zullen leiden. Het blijft nog even een geheim wie de nieuwe stadsprins en adjudant zijn. De bekendmaking vindt plaats op vrijdag 13 november tijdens het Prinsenbal in City Lido.

De nieuwe hoogheden zijn al benaderd door het huidige bestuur van De Knunnekes, met aanstaand president Bas Klein Tuente en vorst Jeroen Doest. Het duo reageerde volgens de vereniging verrast en enthousiast op de uitnodiging om het carnaval in Groenlo te vertegenwoordigen. De Knunnekes verwachten dat het komende seizoen daardoor een bijzondere invulling krijgt.

Dit carnavalsseizoen valt samen met het jubileumjaar van Groenlo, dat 750 jaar bestaat. Het motto van De Knunnekes sluit hierop aan met ‘750 x Alaaf!’, waarmee het feest ook de geschiedenis van de stad eert.

Tijdens het Prinsenbal wordt eerst afscheid genomen van de huidige stadsprins Ivo II en zijn adjudant Dave. Zij worden afgetuigd en opgenomen in de prinsen- en eregarde. Daarna volgt de onthulling van de nieuwe hoogheden. De avond wordt afgesloten met een optreden van de piratenband Donders.

Het Prinsenbal begint om 20.11 uur in City Lido en is gratis toegankelijk. In de aanloop naar het bal zullen hints worden gegeven om te raden wie de nieuwe hoogheden zijn. De datum van het Prinsenbal staat inmiddels ook in de officiële agenda van De Knunnekes.