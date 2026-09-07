BREDEVOORT — Judith Fanto te gast in Literair Café Bredevoort met roman Narcis

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Foto: Mark Uyl

Op vrijdag 18 september staat schrijfster Judith Fanto centraal in het Literair Café in de Koppelkerk in Bredevoort. Ze bespreekt haar roman ‘Narcis’, waarin zij lezers meeneemt naar een andere tijd en dieper ingaat op de belevingswereld van haar personages. De roman draait om vriendschap tijdens oorlog en vrede en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Fanto zegt dat het contact met haar publiek een uitweg biedt uit de eenzaamheid die vaak bij het schrijven hoort. Tijdens het Literair Café zal ze ingaan op hoe ze haar literaire stijl combineert met historische kennis en psychologisch inzicht, vergelijkbaar met haar eerdere werk ‘Viktor’. Ze gaat met bezoekers in gesprek over deze verbondenheid en haar werkwijze als auteur.

Judith Fanto werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Den Haag. Ze studeerde rechten in Nijmegen, Amsterdam en Londen. Naast schrijven is ze ook jurist en spreker, en woont ze op het platteland nabij Zutphen. Haar debuutroman ‘Viktor’ won in 2020 de Hebban literatuurprijs voor beste debuut. ‘Narcis’ kreeg in 2025 de Silver Rainbow Award, een prijs die is bedoeld voor boeken die bijdragen aan begrip en acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Beide romans werden bestsellers in binnen- en buitenland.

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Het Literair Café begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. De Koppelkerk vindt u aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur. Aanmelden kan via de website van de Koppelkerk.