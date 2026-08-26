BRONCKHORST — Acht nieuwe monumenten openen deuren tijdens Open Monumentendag in Bronckhorst

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Foto: Marcel Houwer

BRONCKHORST – Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn in de gemeente Bronckhorst 38 monumenten gratis te bezoeken. Dit jaar doen acht locaties voor het eerst mee, waaronder het voormalige badhuis en het stationskoffiehuis in Zelhem, een monumentale boerderij in Hummelo en het stationsgebouw in Vorden.

Bezoekers kunnen verschillende historische gebouwen bekijken, zoals kerken, molens, boerderijen, landhuizen en andere bijzondere panden. Ook Huis Baak en de Grote Zaal van Victor de Stuers op landgoed De Wiersse zijn toegevoegd aan het programma.

Het landelijke thema van dit jaar is ‘Veerkrachtig erfgoed’. Hierbij ligt de focus op de manier waarop eigenaren en beheerders van monumenten hun panden beschermen tegen uitdagingen als klimaatverandering, schommelingen in de grondwaterstand en het tekort aan vakmensen. Daarnaast is er aandacht voor verduurzaming en het vinden van nieuwe bestemmingen voor monumentale gebouwen.

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Naast het bezichtigen van de monumenten zijn er op diverse locaties rondleidingen, exposities, muziekoptredens en activiteiten voor kinderen. De openingstijden verschillen per locatie. Voor sommige rondleidingen, zoals die bij Huis Baak, is vooraf reserveren verplicht.

De officiële openingsavond van Open Monumentendag Bronckhorst vindt plaats op vrijdag 11 september. Een volledig overzicht van deelnemende monumenten, openingstijden en activiteiten is te vinden op de website van Open Monumentendag Bronckhorst.