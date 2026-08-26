OOST GELRE — Oost Gelre organiseert anonieme inleveractie voor verboden vuurwerk

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

Inwoners van Oost Gelre kunnen tijdens landelijke inleverdagen verboden vuurwerk gratis en zonder registratie van persoonsgegevens inleveren. Het gaat om vuurwerk dat sinds 1 augustus 2026 niet meer is toegestaan voor consumenten, waaronder categorieën F2, F3 en F4.

Het landelijke vuurwerkverbod verbiedt het kopen, bezitten, vervoeren en afsteken van vuurwerk uit deze categorieën. Ook vuurwerk dat vóór de invoering van het verbod is aangeschaft, mag niet meer in bezit zijn. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes en knalerwten, blijft wel toegestaan.

De inleveractie is bedoeld om te voorkomen dat verboden vuurwerk thuis blijft liggen of op een onveilige manier wordt weggegooid. Vuurwerk mag niet bij het huisvuil worden gedaan of op straat worden achtergelaten. Bij de speciale inleverpunten wordt het vuurwerk veilig afgevoerd en vernietigd.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Inwoners van Oost Gelre kunnen hun vuurwerk gratis en zonder opgave van naam of adres inleveren bij één van de volgende locaties:

Vrijdag 4 september 2026 in Lochem op parkeerplaats De Elzelaan 4 (van 8.00 tot 13.00 uur).

Woensdag 16 september 2026 in Zutphen aan de Fanny Blankers-Koenweg 2 (van 8.00 tot 13.00 uur).

Maandag 21 september 2026 in Enschede aan de J.J. van Deinselaan, Enschede | Diekmanterrein (van 8.00 tot 17.30 uur).

De inzamelbus is speciaal ingericht voor het veilig innemen en afvoeren van vuurwerk. Medewerkers stellen geen vragen; inleveren gebeurt volledig anoniem.

De landelijke inleveractie vindt plaats in september en begin oktober. Een actueel overzicht is te vinden op de website Gemeente Oost Gelre.