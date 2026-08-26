LANDELIJK — Code geel voor onweersbuien met hagel en veel regen

Het KNMI heeft voor Gelderland code geel afgekondigd vanwege onweersbuien. De waarschuwing geldt van donderdag 27 augustus 22.00 uur tot vrijdag 28 augustus 03.00 uur.

De onweersbuien trekken donderdagavond vanuit het zuiden naar het noorden. Ook de Achterhoek kan daarmee te maken krijgen. Tijdens de buien is plaatselijk kans op hagelstenen tot ongeveer twee centimeter, windstoten van rond de 60 kilometer per uur en veel regen in korte tijd.

Volgens het KNMI kan er plaatselijk 20 tot 40 millimeter neerslag vallen. Lokaal is zelfs meer dan 40 millimeter mogelijk. Hierdoor kan op sommige plekken wateroverlast ontstaan. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen eveneens hinder ondervinden van het noodweer.

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Mensen wordt geadviseerd de weersverwachting te volgen en losse spullen in de tuin of op het balkon tijdig vast te zetten of naar binnen te halen. Tijdens onweer is het verstandig om open gebieden, hoge punten en bomen te vermijden. Wie onderweg is, moet rekening houden met slecht zicht, veel water op de weg en plotselinge windstoten.

Op woensdagmiddag zijn nog geen waarschuwingen van kracht. De weerswaarschuwing gaat donderdagavond om 22.00 uur in. De actuele situatie is te volgen via de waarschuwingen voor Gelderland van het KNMI.