WINTERSWIJK — Lale Gül in gesprek over vrijheid en keuzes in Bibliotheek Oost-Achterhoek

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Foto: Annaleen Louwes

Schrijfster Lale Gül spreekt op zondag 6 september in de Bibliotheek Oost-Achterhoek met Volkskrant-journalist Gijs Beukers over thema’s als vrijheid, familie, geloof en het maken van eigen keuzes. Het gesprek begint om 15.00 uur in de bibliotheek in Winterswijk.

Gül werd bekend met haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze openhartig vertelt over haar jeugd in een streng islamitisch gezin. Het boek zorgde voor brede discussie en ontving onder meer de NS Publieksprijs. Vijf jaar later brengt ze met Ik ben vrij haar tweede roman uit. Hierin beschrijft ze haar leven als schrijver en de gevolgen van haar keuze om zich los te maken van haar familie en geloof. Ze heeft sindsdien ingrijpende beslissingen genomen en is daarin prijzend en kritisch over de prijs van die vrijheid.

Tijdens het gesprek met Beukers gaat Gül dieper in op de betekenis van vrijheid, het verliezen van contact met familie en wat er voor nodig is om trouw aan jezelf te blijven. Het wordt geen standaard interview, maar een persoonlijke ontmoeting over keuzes, overtuigingen en de moed om tegen de stroom in te gaan.

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De bijeenkomst is open voor publiek. Aanmelden kan via de bibliotheek of via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek.