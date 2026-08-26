EIBERGEN — Abdelkader Benali spreekt over verboden boeken in Bibliotheek Eibergen

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Foto: PR

Schrijver en programmamaker Abdelkader Benali is woensdag 23 september te gast in Bibliotheek Eibergen. Tijdens de Week van het Verboden Boek bespreekt hij de impact van censuur en de bijzondere kracht van verhalen die verboden zijn, zoals De duivelsverzen van Salman Rushdie.

Benali neemt bezoekers mee in zijn persoonlijke ervaringen met verboden boeken. Hij gaat in op de fatwa die in 1989 tegen Rushdie werd uitgesproken en bespreekt hoe zo’n verbod de leeservaring en de waardering van een boek kan veranderen. Daarnaast onderzoekt hij waarom juist verboden verhalen vaak extra nieuwsgierigheid opwekken en een blijvende fascinatie veroorzaken.

Abdelkader Benali debuteerde met Bruiloft aan zee en won in 2003 de Libris Literatuurprijs met De langverwachte. In 2020 ontving hij de Gouden Ganzenveer vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse taal.

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De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Bibliotheek Eibergen. Aanmelden is mogelijk via de bibliotheek of online via deze pagina.