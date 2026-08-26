GROENLO — Interactieve voorstelling bespreekt laaggeletterdheid in Groenlo

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Foto: PR

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven staat laaggeletterdheid centraal met een interactieve theatervoorstelling in Groenlo. Theatergroep Noggus speelt maandag 28 september de voorstelling Horen, zien en praten in het Atrium van het Marianum. De start is om 19.30 uur.

De voorstelling laat zien hoe moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Via herkenbare situaties wordt duidelijk wat het betekent om deze basisvaardigheden niet goed te beheersen. Daarnaast speelt het werk of vrijwilligerswerk van bezoekers een rol, waarbij praktische tips worden gegeven om laaggeletterdheid te herkennen en te ondersteunen.

Horen, zien en praten toont vier personages die dagelijks geconfronteerd worden met deze problemen. Het tweede deel van de voorstelling is interactief. Bezoekers kunnen ingrijpen met het commando ‘Stop!’ en samen met de acteurs onderzoeken zij dan hoe gesprekken of situaties beter aangepakt kunnen worden.

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De voorstelling richt zich niet alleen op mensen die zelf moeite hebben, maar ook op hun omgeving. Het helpt bijvoorbeeld om signalen van laaggeletterdheid te herkennen en om iemand op een respectvolle manier te ondersteunen bij het zoeken van hulp.

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan in de bibliotheek of via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek.