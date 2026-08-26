LANDELIJK — Documentaire over Dolly Parton te zien na Nieuwsuur

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Foto: Dolly Parton ©Global Image

Naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton zendt de NTR woensdagavond 26 augustus de documentaire Dolly verenigt de Staten uit. De film, geregisseerd door Nicolas Maupied, is vanaf 22.40 uur te zien op NPO 2, direct na Nieuwsuur. De documentaire was eerder dit jaar al te zien in Het Uur van de Wolf en is vanaf woensdag ook online beschikbaar via NPO Start.

Met meer dan 3000 geschreven liedjes en meer dan 100 miljoen verkochte platen geldt Dolly Parton als een van de meest invloedrijke countryzangeressen aller tijden. Hoewel ze aanvankelijk werd gezien als een karikatuur binnen de countrymuziek, groeide ze uit tot een verbindende figuur in een verdeeld Amerika. Haar muziek en persoonlijkheid spreken een breed publiek aan, van drag queens tot heavy metal artiesten.

De documentaire volgt Partons levensloop, van haar jeugd in de arme Smoky Mountains tot haar wereldwijde succes. Ze gebruikte haar opvallende uiterlijk en humor om vooroordelen te doorbreken en had een grote impact op verschillende groepen, waaronder de LGBTQ+-gemeenschap en conservatieve gezinnen. Parton stond bekend om haar zelfspot en controle over haar imago, wat haar tot een uniek fenomeen maakte binnen de muziekwereld.

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Daarnaast belicht de film haar rol als stem voor vrouwen die weinig gehoord worden. Liedjes als Just Because I’m a Woman, The Bridge en Down from Dover tonen haar vermogen om pijn, kracht en wanhoop te verwoorden. Hoewel ze zichzelf nooit feministe noemde, heeft ze met haar muziek en persoonlijkheid veel betekend voor vrouwenrechten en maatschappelijke betrokkenheid.

De documentaire Dolly verenigt de Staten werd in april 2026 voor het eerst uitgezonden en laat zien waarom Dolly Parton voor velen meer is dan een artiest. Ze staat symbool voor empathie, veerkracht en verbondenheid in Amerika.

De uitzending is woensdag 26 augustus om 22.40 uur te zien op NPO 2. De geplande programma’s Het zaad van Karbaat en De nachtzoen schuiven hierdoor 50 minuten op.