GROENLO — Inter Nos treedt op tijdens Frühschoppen in Groenlo na groepsfoto voor jubileum

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Foto: PR

Mannenzangvereniging Inter Nos geeft zondag 30 augustus een Frühschoppen bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1 in Groenlo. Het optreden begint om 12.00 uur, een uur later dan aanvankelijk gepland.

De aanvangstijd is aangepast vanwege een groepsfoto die die ochtend rond 11.00 uur wordt gemaakt op de Halve Maan. Deze foto markeert het 750-jarig bestaan van Groenlo. Ook de leden van Inter Nos nemen deel aan deze fotosessie.

Na het maken van de groepsfoto vertrekt het mannenkoor naar Brouwersnös. Onder leiding van dirigente Esther Gotink-van der Heijden en met pianobegeleiding van Gerard Geurts brengt Inter Nos een gevarieerd repertoire ten gehore.

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De toegang tot het Frühschoppen is gratis. Meer informatie over Inter Nos is te vinden op de website van Inter Nos Groenlo.