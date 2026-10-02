AALTEN — Expositie ‘Alphameisje’ belicht jeugd in digitale tijd bij FotoKabinet Schiller in Aalten

2 minuten leestijd

Foto: Bettina Hogeweg

Van 8 oktober tot 12 november is bij FotoKabinet Schiller in Aalten de fotoserie Alphameisje te zien, gemaakt door fotograaf Bettina Hogeweg. De serie portretteert een vijfjarig meisje uit generatie alpha en laat zien hoe haar jeugd zich afspeelt tussen de analoge herinneringen van vroeger en de constante aanwezigheid van de digitale wereld.

De fotoserie draait om Eline, geboren in 2021, die haar eerste levensmaanden beleefde tijdens de lockdown. Haar omgeving was toen klein en geborgen, terwijl de buitenwereld op afstand bleef. Nu ze vijf jaar is, groeit ze op in een wereld die nooit slaapt, vol met beeldschermen, algoritmes en online sociale interacties.

Hogeweg laat in haar werk zien hoe het opgroeien van Eline en haar generatie verschilt van eerdere generaties. Waar ouders van nu zich herinneren hoe ze buiten speelden tot de straatlantaarns aangingen en nog volop analoge ervaringen hadden, staat die jeugdhaard in scherp contrast met het moderne leven van een kind dat moet omgaan met overprikkeling en de verleiding van digitale media.

Ondanks die digitale druk blijft de magische belevingswereld van Eline bestaan: gevuld met glitter, eenhoorns, prinsessenfantasieën en de eerste vriendschappen op het schoolplein. De serie legt de dagelijkse momenten vast waarin haar kindertijd balanceert tussen eenvoudig spelen en het opgaan in de digitale ruis van de eenentwintigste eeuw.

FotoKabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller, in samenwerking met het OFKC, een groep fotografen en kunstenaars met ervaring in museale exposities. Zij organiseren binnen de sfeer van een kroeg deze tentoonstellingen om bijzondere fotografische werken een podium te bieden.

De expositie is te bezoeken bij Oerkroeg Schiller aan de Prinsenstraat 4 in Aalten. De openingstijden zijn dinsdag en woensdag van 19.00 tot 01.00 uur, donderdag van 16.00 tot 01.00 uur, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 02.00 uur en zondag van 14.00 tot 01.00 uur.