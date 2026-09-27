LAAG-KEPPEL — Beeldhouwer Harry de Leeuw te gast bij Kunst of Art in Laag-Keppel

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Foto: PR

Beeldhouwer Harry de Leeuw uit Rheden is zaterdag 3 oktober aanwezig bij galerie en kunstuitleen Kunst of Art aan de Hummeloseweg 4 in Laag-Keppel. Van 13.30 tot 16.00 uur kunnen bezoekers zijn bronzen beelden bekijken en met hem in gesprek gaan over zijn werk.

De Leeuw maakt vooral beelden geïnspireerd op landschappen. Bomen, water, bruggen en huisjes komen vaak terug in zijn werk. Hij giet zijn beelden zelf en vertelt tijdens de ontmoeting over zijn inspiratie en het proces van het bronsgieten.

Meer informatie is te vinden op de website van Kunst of Art.