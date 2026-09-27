LANDELIJK — Twee op de vijf jongeren zien online contact als vervanging van fysiek contact

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Jongeren onder de 35 jaar hebben een andere kijk op digitaal contact dan oudere generaties. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer twee op de vijf jongeren vinden dat online contact fysiek contact kan vervangen. Tegelijkertijd denkt bijna de helft van alle Nederlanders dat digitale middelen juist kunnen bijdragen aan eenzaamheid.

Het onderzoek, uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van Univé, ondervroeg 1.024 Nederlanders over hun ervaringen en opvattingen rondom digitaal contact en eenzaamheid. Ruim een derde van de 25- tot 34-jarigen gelooft dat digitale communicatie, zoals berichten, sociale media en videobellen, kan helpen om eenzaamheid te verminderen. Onder de gehele bevolking is dat iets meer dan een vijfde.

De resultaten laten een paradox zien: mensen die zich weleens eenzaam voelen, staan vaker positief tegenover digitale middelen dan mensen die zich zelden of nooit eenzaam voelen. Tegelijkertijd denkt bijna 40 procent van de mensen die zich soms eenzaam voelen dat digitale middelen eenzaamheid kunnen vergroten. Bij mensen die zich zelden eenzaam voelen, is dat bijna de helft.

Volgens hoogleraar Humanistiek Anja Machielse is digitaal contact voor mensen met weinig sociale contacten een manier om toch verbonden te blijven. “Maar online contacten kunnen nooit een volwaardige vervanging zijn van face-to-face-contacten, omdat ze vaak oppervlakkiger zijn en het fysieke aspect, zoals een arm om je heen, missen,” legt ze uit.

Eenzaamheid blijkt een complex en persoonlijk probleem. Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich soms, regelmatig of vaak eenzaam, en driekwart ziet het als een groot maatschappelijk probleem. Machielse benadrukt dat eenzaamheid vooral te maken heeft met de kwaliteit van relaties. Iemand kan veel contacten hebben, maar zich toch eenzaam voelen als niemand echt begrijpt hoe die persoon in elkaar zit.

Daarnaast vinden mensen die zich eenzaam voelen het vaak moeilijk om hulp te vragen; ruim de helft van hen ervaart dat als een drempel. Laagdrempelige vormen van aandacht, zoals een praatje maken, luisteren of samen iets ondernemen, worden het meest geaccepteerd.

Angelique Holtman, expert Zorg bij Univé, zegt dat digitaal contact voor veel jongeren vanzelfsprekend is. “Het gaat er uiteindelijk om dat iemand zich verbonden voelt. Een berichtje kan helpen, maar ook bellen, langsgaan of samen iets doen kan veel betekenen. Het belangrijkste is dat we naar elkaar blijven omkijken.”

Het volledige onderzoek is te bekijken via de website van Univé.