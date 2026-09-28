LANDELIJK — Een derde van de 65-plussers in Gelderland heeft verhoogd valrisico

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Naar schatting heeft een derde van de 65-plussers in Gelderland een verhoogd risico om te vallen. Dat komt neer op ongeveer 152.000 inwoners van 65 jaar en ouder. Valongevallen zijn een groeiend probleem, vooral omdat ze vaak leiden tot ernstig letsel. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat bijna vier op de vijf ouderen die na een val op de spoedeisende hulp (SEH) terechtkomen, ernstig gewond zijn.

In 2025 werden in Nederland 124.000 SEH-bezoeken geregistreerd van 65-plussers na een val, een stijging ten opzichte van 119.000 in 2024. In de afgelopen tien jaar is het aantal valongevallen met ernstig letsel onder ouderen met 16 procent toegenomen. De grootste stijging, 18 procent, is te zien bij 65- tot en met 74-jarigen. VeiligheidNL verwacht dat dit jaar ongeveer 6.200 ouderen uit Gelderland na een val in het ziekenhuis belanden. De medische kosten hiervan worden geschat op 232 miljoen euro.

Deze cijfers geven slechts een deel van het probleem weer. Jaarlijks valt ongeveer een derde van alle 65-plussers, wat neerkomt op ongeveer één miljoen mensen in heel Nederland. Door de vergrijzing groeit bovendien de groep ouderen met een hoog valrisico. Op hogere leeftijd neemt de kwetsbaarheid toe, waardoor een val grote gevolgen kan hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL, benadrukt het belang van vroegtijdig actie: „Het is belangrijk om vanaf 65 jaar het valrisico te testen en met het advies aan de slag te gaan. Zo kunnen ouderen ook op latere leeftijd sterk blijven staan.”

Ook Aletta, een 65-jarige Gelderlandse, neemt het valrisico serieus. Na twee nare valpartijen besloot ze een valpreventiecursus te volgen. „Ik ben actief en wandel veel, maar vallen kan iedereen overkomen. Daarom vind ik het belangrijk om preventief bezig te zijn.”

Tijdens de landelijke Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober trekt de ‘Ik sta sterk brigade’ door Nederland. Op verschillende locaties kunnen ouderen en hun naasten een eenvoudige balanstest doen om te ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Daarnaast kunnen 65-plussers zelf online hun valrisico testen via www.testjevalrisico.nl.

De campagne ‘Ik sta sterk’ wordt voor het derde jaar op rij uitgevoerd door VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel is om ouderen bewust te maken van hun valrisico en hen te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Gemeenten en zorgverzekeraars ondersteunen deze landelijke aanpak binnen de Ketenaanpak Valpreventie, die structureel wordt gefinancierd door VWS.