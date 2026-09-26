WINTERSWIJK — Streekziekenhuis Koningin Beatrix ondersteunt rookvrij initiatief Stoptober

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Foto: Esther Klein Zeggelink en Sibylla Bos

Op 1 oktober start Stoptober, een landelijke campagne die rokers en vapers uitdaagt om 28 dagen te stoppen met roken of vapen. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk sluit zich hierbij aan door een stoppot te plaatsen waar deelnemers hun laatste sigaret, peuk of vape in kunnen deponeren.

De stoppot staat vanaf 30 september en is de gehele maand oktober te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis. Het SKB benadrukt dat stoppen met roken een belangrijke en soms lastige stap is, maar dat het niet alleen hoeft. Deelnemers kunnen gebruikmaken van de Stoptober-app en rekenen daarbij op steun uit hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat mensen die 28 dagen stoppen vijf keer meer kans hebben om blijvend te stoppen. Elk jaar doen daarom duizenden Nederlanders mee.

Mensen die stoppen met roken verdienen ondersteuning. Vrienden en familie kunnen daarbij een belangrijke steun zijn. Daarnaast wordt coaching of begeleiding bij stoppen met roken vergoed vanuit de basisverzekering. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij hun huisarts of praktijkondersteuner of informatie vinden via www.ikstopnu.nl. Voor mensen die al meerdere stoppogingen hebben gedaan, bestaat de mogelijkheid om via een verwijzing van de huisarts of medisch specialist gebruik te maken van de stoppen-met-rokenpoli van het ziekenhuis.