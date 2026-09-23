ACHTERHOEK — Acht Achterhoekse gemeenten verlenen geen vuurwerkontheffingen tijdens jaarwisseling

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Foto: Marcel Houwer

De burgemeesters van acht gemeenten in de Achterhoek geven tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen ontheffingen voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Het betreft de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Vanaf de komende jaarwisseling geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Hoewel de wet ruimte biedt voor ontheffingen aan verenigingen en stichtingen, kiezen de betrokken gemeenten er dit jaar gezamenlijk voor om geen uitzonderingen toe te staan. De burgemeesters geven aan dat toezicht en handhaving tijdens de jaarwisseling moeilijk te organiseren zijn en dat de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisicos te groot zijn.

Het afsteken van carbid blijft wel toegestaan, mits dit gebeurt binnen de geldende regels. Na de jaarwisseling evalueren de gemeenten hun aanpak samen met onder andere de politie. Daarbij wordt ook onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan verenigingen en stichtingen.

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Meer informatie over het besluit is te vinden op de website van de gemeente Winterswijk.