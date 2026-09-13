WINTERSWIJK — Calle Málaga draait op 29 september in Filmhuis Winterswijk

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Op dinsdag 29 september vertoont Filmhuis Winterswijk de film Calle Málaga drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De film is de derde speelfilm van de Marokkaanse regisseur Maryam Touzani en vertelt het verhaal van Maria, een vrouw van in de zeventig die haar hele leven in de Spaanse wijk van Tanger heeft gewoond en weigert haar vertrouwde omgeving te verlaten.

Maria, gespeeld door de 80-jarige Spaanse actrice Carmen Maura, staat centraal in deze film die een ode is aan levenslust op oudere leeftijd. Wanneer haar dochter Clara, verpleegkundige in Madrid, besluit het appartement van Maria te verkopen en haar naar een verzorgingshuis wil laten verhuizen, verzet Maria zich hiertegen. Ze probeert het verzorgingshuis, maar voelt zich er betutteld en besluit terug te keren naar haar appartement. Daar bedenkt ze creatieve manieren om geld te verdienen en haar geliefde meubels terug te kopen. Ook komt de romantiek onverwacht op haar pad.

De film bevat daarnaast scènes waarin Maria haar jeugdvriendin Josefa bezoekt, een non die de gelofte van stilte heeft afgelegd. Deze ontmoetingen geven een bijzondere kijk op Maria’s leven en keuzes.

Calle Málaga won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië en wordt geprezen om het sterke acteerwerk van Carmen Maura. Recensies noemen de film een hartverwarmende en soms humoristische kijk op thema’s als ouder worden, eenzaamheid en zelfbeschikking. Zo schrijft filmrezensionen.de: “De film vertelt over zware thema’s met lichtheid, humor en warmte. Carmen Maura speelt een koppige, levenslustige vrouw en dat is het kijken waard.”

De Volkskrant gaf de film vier sterren en noemde het een “bitterzoete ode aan de oude dag”, terwijl Cinemagazine spreekt van een “prachtige warme en romantische film met een duidelijke boodschap”.

Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen toegankelijk zijn voor iedereen, zonder dat men donateur hoeft te zijn. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein, telefonisch of aan de kassa. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald.

De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk. De kassa opent een half uur voor de middagvoorstelling en 30 tot 45 minuten voor de avondvoorstellingen.

Meer informatie over het programma en reserveren is te vinden op de website van Skopein.