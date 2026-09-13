LICHTENVOORDE — Petitie gestart om streekproductenkraampje in Lichtenvoorde te behouden

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Voor het behoud van een streekproducten­kraampje aan de Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde is een petitie gestart. Het verkooppunt staat al twaalf jaar tegenover Camping De Kei, maar dreigt te moeten verdwijnen vanwege gemeentelijke regels.

Bij het kleinschalige kraampje worden onder meer verse eieren, aardbeien, aardappelen en jam verkocht. Volgens de initiatiefnemer komen dagelijks mensen uit Lichtenvoorde en omgeving naar het verkooppunt. Het kraampje zou daarnaast een sociale functie hebben als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, fietsers en scholieren.

Volgens de tekst bij de petitie staat de gemeente Oost Gelre verkoop op deze plek niet toe. De regels zouden bepalen dat een verkoopkraam alleen is toegestaan bij een agrarisch bedrijf dat de aangeboden producten zelf produceert. Dat het kraampje al twaalf jaar bestaat, zou voor de gemeente geen reden zijn om een uitzondering te maken.

De initiatiefnemer vraagt de gemeenteraad van Oost Gelre om een regeling vast te stellen voor kleinschalige verkoop van streekproducten in het buitengebied. Daarin kunnen voorwaarden worden opgenomen voor onder meer de omvang van verkooppunten, verkeersveiligheid en mogelijke overlast. Op die manier zouden bestaande kraampjes kunnen blijven bestaan, terwijl de gemeente controle houdt op nieuwe verkooppunten.

De petitie kan worden bekeken en ondertekend via Petities.nl.