GROENLO — Gemeente Oost Gelre start campagne voor gratis energiescan in Groenlo

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Foto: Streekgids SG

Ondernemers in Groenlo kunnen op woensdag 7 oktober een gratis energiescan laten uitvoeren. De gemeente Oost Gelre en het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA) starten eind september een campagne om bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing en verduurzaming.

De campagne begint op woensdag 30 september. Medewerkers van de gemeente en DOA bezoeken dan winkels in Groenlo om ondernemers te informeren over de mogelijkheden. Tijdens dit bezoek kunnen zij een afspraak maken voor de energiescan. De scan geeft inzicht in hoe ondernemers hun energieverbruik kunnen verminderen en daarmee kosten besparen. Ook krijgen zij direct toepasbare tips en informatie over mogelijke investeringen met bijbehorende terugverdientijden.

Wethouder Bluemink kondigde de campagne aan tijdens een commissievergadering op 8 september. Eerder vond een vergelijkbare actie plaats in Lichtenvoorde, met positieve resultaten. Daarom richt de gemeente zich nu op de twee grootste kernen van Oost Gelre, waaronder Groenlo.

Een raadslid van Lokaal Belang vroeg of de uitkomsten van de scans met de gemeenteraad gedeeld kunnen worden. Bluemink gaf aan dat dit zal gebeuren zodra de gegevens beschikbaar zijn. De informatie wordt geanonimiseerd zodat individuele ondernemers niet herkenbaar zijn.

De campagne wordt onder meer bekendgemaakt via de website en nieuwsbrief van DOA, lokale media en sociale media. Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek begeleidt ondernemers bij vragen over energie, energiebesparing en circulariteit.