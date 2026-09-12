GROENLO — Dierenpark De Halve Maan wacht nog op vaste wateraansluiting

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Dierenpark De Halve Maan aan de Halvemaanweg heeft nog altijd geen aansluiting op het waterleidingnet. De gemeente Oost Gelre en het bestuur van het dierenpark zijn hierover in gesprek. Het college verwacht later dit jaar de gemeenteraad te informeren over mogelijke oplossingen.

De situatie kwam maandagavond 8 september aan bod tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Oost Gelre. Mevrouw Van der Donk van de fractie OOG herinnerde eraan dat haar fractie al in juni 2023 vragen stelde over de water- en elektriciteitsvoorziening bij het dierenpark. Het ontbreken van een vaste watervoorziening zorgt volgens haar voor onvrede bij de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het park.

Van der Donk vroeg waarom er na ruim drie jaar nog geen vaste wateraansluiting is gerealiseerd, welke afspraken hierover zijn gemaakt met het bestuur en de vrijwilligers, en of het college bereid is op korte termijn geld beschikbaar te stellen voor de aansluiting.

Wethouder Bluemink gaf aan dat sinds 2023 meerdere gesprekken zijn gevoerd met het bestuur van Stichting Dierenpark De Halve Maan. Daarbij is niet alleen gekeken naar de aanlegkosten, maar ook naar de jaarlijkse terugkerende kosten. De gemeenteraad heeft eerder aangegeven eventueel bereid te zijn om eenmalige investeringskosten te betalen. De structurele kosten, zoals vastrecht en waterverbruik, zouden in principe voor rekening van de gebruiker komen.

Volgens de wethouder heeft de stichting laten weten deze terugkerende kosten niet te kunnen of te willen dragen.