GROENLO — Herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo met duurzame materialen

1 minuut leestijd

Foto: PR

Kringloopbedrijf Aktief aan de Zuidgang 1A in Groenlo organiseert woensdag 16 september een creatieve herfstworkshop. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een herfststuk maken met duurzame materialen in warme herfstkleuren. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Tijdens de workshop zijn voorbeelden en materialen aanwezig, en is er begeleiding om iedereen op eigen wijze aan de slag te laten gaan. Wie vooraf inspiratie wil opdoen, kan daarvoor terecht bij de vestiging van Kringloop Aktief in Groenlo, van maandag tot en met zaterdag.

De koffie wordt verzorgd door mensen van Sius, die tijdens de workshop ook iets lekkers aanbieden. Zij laten zo hun talenten zien en maken graag een praatje met de deelnemers. Daarnaast zijn er deelnemers van Samenstiksel aanwezig die demonstreren hoe zij met naaimachines verschillende artikelen maken. Dit is ook een oefening in het leren van de Nederlandse taal.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De herfstworkshop is vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Kringloop Aktief en op hun Instagramaccount.