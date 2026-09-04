AALTEN — Wandeling langs havezate ’t Walfort en de geschiedenis van de heerlijkheid

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Foto: Jennie Burgers

Op zaterdag 26 september organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een cultuurhistorische wandeling rond de havezate ’t Walfort. De route voert door bossen en langs twee beken die elkaar kruisen, richting het oude stadje Bredevoort.

De boswachter wijst onderweg op bijzondere natuur- en cultuurhistorische elementen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en start om 10.00 uur bij ’t Walfort. Aan het einde van de tocht wordt duidelijk wat de relatie is tussen de havezate en de heerlijkheid.

Deelname kost 6 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen krijgen korting en betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas. Vooraf reserveren is verplicht.

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Meer informatie en reserveren kan via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.