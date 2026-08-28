BREDEVOORT — Meet Up in Bredevoort over documentaire SAMEN en verbinding in de samenleving

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Foto: Cinetree

Op vrijdag 11 september 2026 organiseren de Koppelkerk en betrokken gastsprekers een Meet Up rondom de documentaire SAMEN. Deze film van Hanna Verboom en Karsten de Vreugd, geproduceerd door Cinetree, gaat over verbinding in een tijd waarin mentale ontwrichting en eenzaamheid toenemen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35. Bezoekers bekijken gezamenlijk de documentaire en gaan daarna met elkaar in gesprek. In een zogenaamde ‘zeepkistsessie’ krijgt iedereen de kans een vraag te stellen, een wens te uiten of een verhaal te delen. Hiermee wordt het gesprek geopend op gelijkwaardige basis, waarbij iedereen die deelneemt de rol van expert op zich neemt.

De film onderzoekt de relatie tussen individualisme en gemeenschap. Regisseur Karsten de Vreugd vertelt dat hij zelf een individualist is en aanvankelijk moeite had met het thema. De documentaire benadrukt het belang van samenkomen en het besef dat iedereen onderdeel is van een groter geheel, geïnspireerd op de ubuntu-filosofie: ‘ik besta omdat wij bestaan’. Het zet aan tot reflectie over de balans tussen zelfredzaamheid en samenleven, en het durven vragen om hulp.

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De Meet Up richt zich op mensen die hoop bieden of zoeken, initiatiefnemers die bouwen aan saamhorigheid en betrokkenen uit zowel de samenleving als lokale overheid. Het doel is om via open dialoog nieuwe inzichten te vinden en steun bij elkaar te ervaren.

De avond begint om 19:00 uur met de vertoning van de documentaire, met inloop vanaf 18:45 uur. De zeepkistsessie start om 20:00 uur. Toegang is gratis, donaties zijn welkom. Aanmelden wordt gevraagd via de website van de Koppelkerk.