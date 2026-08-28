GROENLO — Rockcafé Taste start livemuziekseizoen met hommage aan Herman Brood en nieuw podium voor eigen werk

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Foto: PR

Rockcafé Taste begint op zondag 6 september met een nieuw livemuziekseizoen dat maandelijks een gevarieerd programma brengt. De aftrap is in handen van Guzz & Hollestelle and the Real Wild Boys, een band met muzikanten die jarenlang met Herman Brood speelden. Daarnaast introduceert Taste een nieuw concept voor artiesten met eigen muziek.

De openingsdag begint om 15.30 uur met een bijzonder voorprogramma. Koos van Dijk, voormalig manager van Herman Brood, deelt herinneringen aan zijn ontmoeting met de legendarische artiest. Daarna volgt een burlesqueshow van Miss Donna Dutch, die een stijlvolle en theatrale variant van striptease presenteert. Vervolgens speelt Guzz & Hollestelle and the Real Wild Boys een mix van eigen werk en bekende nummers van Herman Brood & His Wild Romance. De band brengt een energieke rock-‘n-rollshow met bluesinvloeden en scheurende gitaren, zonder nostalgisch te worden.

Naast de reguliere optredens introduceert Rockcafé Taste het concept ‘Eigen Werk in Uitvoering’. Dit initiatief is onderdeel van de Alliantie Muziekcafés, een netwerk dat artiesten ondersteunt die hun eigen muziek schrijven en uitvoeren. Taste biedt minimaal zes keer per jaar een podium aan singer-songwriters, bands en akoestische acts met zelfgeschreven muziek. De eerste editie van deze serie vindt plaats op zondag 27 september om 15.30 uur, met de band SweetMilk uit Lichtenvoorde.

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Volgens de organisatie is er in veel cafés weinig ruimte voor artiesten met eigen werk, omdat vaak wordt gekozen voor coverbands. Taste wil met dit initiatief een alternatief bieden en ruimte creëren voor muzikale vernieuwing.

Kaarten voor de opening op 6 september zijn beperkt beschikbaar en kunnen worden besteld via de website van Rockcafé Taste.