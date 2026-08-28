ZEDDAM — Ferme Jongus speelt Nederpop in Natuurtheater Zeddam

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Foto: Streekgids SG

De Gelderse band Ferme Jongus treedt op zondag 13 september om 14.00 uur op in het Natuurtheater Zeddam. De vijfkoppige formatie speelt een gevarieerd repertoire van Nederpopklassiekers, energiek en met een eigen draai.

Ferme Jongus bestaat uit Michel Peters (zang), Arthur van Duren (gitaar), Rob Evers (keyboards), Otto Wiesbrock (bas) en Arjan Visser (drums). Samen brengen ze nummers van onder andere Doe Maar, Het Goede Doel, The Scene, Toontje Lager, Ramses Shaffy en De Dijk, afgewisseld met minder bekende verrassingen.

De band kenmerkt zich door een stevige, doortastende uitvoering met een krachtige ritmesectie, toetsenspel en een rauwe stem die de muziek extra kracht geeft. Het optreden in het openluchttheater belooft daarmee een energieke middag vol bekende meezingers en verrassende keuzes.

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De entree bedraagt 12,50 euro. Kaarten zijn vooraf te koop via de website van het Natuurtheater Zeddam of aan de theaterkassa. Bij slecht weer wordt het optreden verplaatst naar binnen; dit wordt op de dag zelf aangekondigd via de website en Facebookpagina van het theater.

Meer informatie over Ferme Jongus is te vinden op hun Facebookpagina en Instagram, evenals op de website van het Natuurtheater Zeddam.