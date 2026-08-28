BREDEVOORT — Expositie De verloren tijd in Koppelkerk Bredevoort onderzoekt identiteit en verbondenheid

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Foto: Poster Expositie | Copyright: Bert Taken, Marina Ruempol

In de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort is van 28 augustus tot en met 11 oktober 2026 de expositie ‘De verloren tijd’ te zien. Kunstenaars Marina Ruempol en Bert Taken tonen er werk waarin zij de relatie tussen plaats, tijd en persoonlijke identiteit onderzoeken.

De tentoonstelling is een gezamenlijk project van Ruempol en Taken, die elk hun eigen discipline inzetten: fotografie en tekenen/schilderen. Ze leggen daarbij de gevoelens van eenzaamheid, vervreemding en verbondenheid vast aan de hand van geënsceneerde en herinnerde situaties. Tegelijkertijd wil de expositie laten zien hoe het persoonlijke zelfbeeld zich tot anderen verhoudt.

Fotograaf Marina Ruempol is herkenbaar in haar beelden door haar rode jurk met witte stippen en rode puntschoenen. Deze elementen vormen een terugkerend motief in haar werk, waarin ze zichzelf steeds in verschillende rollen en perspectieven afbeeldt. Haar fotografie combineert werkelijkheid met verbeelding in een surrealistische sfeer waarin thema’s als vrouwelijkheid, sensualiteit en identiteit centraal staan.

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Bert Taken gebruikt zijn schilder- en tekentalent om herinneringen en beelden uit het verleden te verwerken. Zijn figuratieve werk toont vaak jonge mensen in een onaangetaste, exotische natuur, gepresenteerd met losse penseelstreken. Hij onderzoekt zo zijn persoonlijke zoektocht naar identiteit en verbondenheid, waarbij verleden en heden in een nieuwe context samenvloeien.

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. De entree is gratis; een gift wordt gewaardeerd, met vijf euro als richtlijn. De Koppelkerk is gevestigd aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Koppelkerk