GROENLO — Grol 1 verliest met 0-6 van FC Winterswijk in bekerwedstrijd

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft in een vooruitgespeelde bekerwedstrijd een zware nederlaag geleden tegen FC Winterswijk 1. De wedstrijd eindigde in 0-6, waarbij Grol vooral in de eerste helft niet kon opboksen tegen de 1e klasser.

De wedstrijd begon slecht voor Grol, dat zonder topscorer Luc Berentsen en Voetballer van het Jaar Joost Penterman aantrad. Na slechts 30 seconden stond het al 0-1 door een snelle aanval van FC Winterswijk, die profiteerde van balverlies direct na de aftrap. Grol leek zich daarna enigszins te herstellen onder leiding van aanvoerder Tiem Rots, maar halverwege de eerste helft liep de tegenstander uit. In een kwartier tijd liep FC Winterswijk uit naar 0-5. De tweede treffer viel uit een penalty, de overige doelpunten kwamen voort uit goed uitgespeelde aanvallen tegen een te traag reagerende Grol-verdediging. De ruststand was daarmee 0-5.

In de tweede helft zette Grol meer druk en nam FC Winterswijk wat gas terug, waardoor het spel meer in evenwicht was. Pas in deze helft kreeg Grol zijn eerste kans, een schot van Jordy Schutten dat net over ging. FC Winterswijk kreeg ook nog goede mogelijkheden, waaronder een gemiste kans voor open doel. In de laatste minuut viel alsnog het zesde doelpunt voor Winterswijk, waardoor de eindstand op 0-6 kwam.

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De wedstrijd was een harde les voor Grol aan het begin van het seizoen. Het team heeft nog een oefenwedstrijd en twee bekerwedstrijden om zich voor te bereiden op de eerste competitiewedstrijd, die op zondag 20 september thuis tegen Varsseveld wordt gespeeld.

Opvallend was het debuut van Mika Roeterink, die inviel en zijn eerste minuten maakte in Grol 1.

Het programma voor de komende weken is als volgt:

Dinsdag 1 september om 20.15 uur: Rigtersbleek 1 – Grol 1 (oefenwedstrijd)

Zondag 6 september om 14.00 uur: Longa – Grol (beker)

Zaterdag 12 september om 15.00 uur: Suryoye/Achilles E. – Grol (beker)

Zondag 20 september om 14.30 uur: Grol – Varsseveld (competitie)