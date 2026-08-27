DOETINCHEM — Opleiding ‘Besturen met Impact’ helpt vrijwilligers bij sportverenigingen

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Foto: Streekgids

Sportverenigingen in de regio worden steeds complexer om te besturen. Bestuurders krijgen te maken met uiteenlopende uitdagingen, zoals het werven en behouden van vrijwilligers, financiële vraagstukken en maatschappelijke veranderingen. Om vrijwilligers in hun rol als bestuurder te ondersteunen, organiseert Sport-ID dit najaar opnieuw de opleiding ‘Besturen met Impact’.

De opleiding richt zich op het versterken van de vaardigheden van bestuurders. In vier bijeenkomsten worden thema’s behandeld als persoonlijk leiderschap, strategisch besturen, verbinden en maatschappelijk ondernemerschap. Naast theoretische verdieping is het uitwisselen van ervaringen tussen bestuurders een belangrijk onderdeel van het programma. Zo ontstaat een netwerk dat ook na afloop van de opleiding van waarde kan zijn.

Manon Huinink, verenigingsondersteuner bij Sport-ID, benadrukt het belang van deze scholing: “Besturen binnen een vereniging is waardevol, maar soms ook uitdagend. Met deze opleiding willen we bestuurders nieuwe inzichten en praktische handvatten bieden, en ze de kans geven om in zichzelf te investeren.”

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Sport-ID organiseert deze opleiding in samenwerking met de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Bestuursleden uit de gemeente Doetinchem kunnen dankzij een bijdrage vanuit het Sport- en Beweegakkoord Doetinchem gratis deelnemen.

De opleiding start op 22 september en vervolgt op 6 en 27 oktober en 17 november. Er is plek voor maximaal achttien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Sport-ID of contact opnemen met verenigingsondersteuner Manon Huinink.