ZUTPHEN — Dille & Kamille opent nieuwe winkel in Zutphen

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Foto: PR

Dille & Kamille breidt uit met een nieuwe winkel in de Beukerstraat in Zutphen. Naar verwachting opent het familiebedrijf begin december de deuren van de 63e vestiging.

De keuze voor Zutphen is bewust gemaakt vanwege de karakteristieke binnenstad en de aantrekkingskracht van de Hanzestad. Volgens Hans Geels, algemeen directeur van Dille & Kamille, sluit de stad goed aan bij mensen die waarde hechten aan bewust, tijdloos en natuurlijk wonen.

De nieuwe winkel krijgt de kenmerkende sfeer van Dille & Kamille, met aandacht voor natuurlijke materialen, tijdloos design en duurzaamheid. Het assortiment richt zich op producten voor huis, tuin en keuken.

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Voor de nieuwe locatie zoekt Dille & Kamille nog enthousiaste medewerkers. Geïnteresseerden kunnen de actuele vacatures bekijken op de website van het bedrijf.

Wie op de hoogte wil blijven van de opening en de bijbehorende activiteiten kan zich aanmelden als member. Members ontvangen als eerste nieuws en updates over de nieuwe winkel.

Dille & Kamille opende in 1974 de eerste winkel in Utrecht en is sindsdien uitgegroeid tot een familiebedrijf met 63 winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Alle winkels hebben een eigen identiteit, maar delen dezelfde sfeer en focus op natuurlijke eenvoud.

Meer informatie over de vacatures is te vinden op de vacaturepagina. Aanmelden als member kan via de website van Dille & Kamille.