WEHL — Kennissessie over woningverduurzaming voor Achterhoekse uitvoerende bedrijven in Wehl

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Foto: PR

Uitvoerende bedrijven zoals installateurs en isolatiebedrijven uit de Achterhoek kunnen op dinsdag 25 augustus deelnemen aan een gratis kennissessie over woningverduurzaming. De bijeenkomst wordt gehouden aan het Raadhuisplein 1 in Wehl.

Tijdens de sessie krijgen de aanwezigen informatie over de actuele subsidies, leningen en andere financiële regelingen die beschikbaar zijn voor het verduurzamen van woningen. Ook wordt toegelicht welke onafhankelijke ondersteuning het Energieloket Achterhoek aan inwoners biedt bij het verduurzamingsproces.

Het Energieloket benadrukt dat uitvoerende bedrijven een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van woningen. Omdat zij vaak vroeg contact hebben met huiseigenaren, kunnen zij hen wijzen op de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en begeleiding. De bijeenkomst biedt daarnaast ruimte om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe de samenwerking tussen bedrijven en het Energieloket kan worden verbeterd.

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De kennissessie begint om 15.30 uur, met inloop vanaf 15.15 uur, en duurt tot 17.00 uur. Er is plek voor maximaal vijftig deelnemers. Deelname is kosteloos, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Aanmelden en meer informatie zijn te vinden op de zakelijke pagina van het Energieloket Achterhoek.

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