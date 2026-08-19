LICHTENVOORDE — Grol bereikt finale Keitoernooi na overwinning op AZSV

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft zich dinsdagavond 18 augustus geplaatst voor de finale van het jaarlijkse Keitoernooi in Lichtenvoorde. De Groenlose ploeg won op sportpark De Treffer met 3-2 van vierdedivisionist AZSV.

Hoewel AZSV het meeste balbezit had, was Grol in de eerste helft effectiever. Luc Berentsen opende in de 17e minuut de score. Titus Hoffman zorgde in de 35e minuut voor de 2-0, tevens de ruststand.

Na de pauze kwam AZSV terug tot 2-2. De wedstrijd leek daarmee op een gelijkspel uit te draaien, maar in de blessuretijd bezorgde Tiem Rots Grol alsnog de overwinning. Voor Grol was het de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen.

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In de andere wedstrijd won organisator Longa ’30 met 1-0 van HSC ’21. Daardoor staan Grol en Longa ’30 zaterdag 22 augustus tegenover elkaar in de finale. De wedstrijd begint om 18.00 uur op het hoofdveld van sportpark De Treffer in Lichtenvoorde.

De finale vormt meteen een voorproefje van de bekerwedstrijd tussen beide ploegen, die voor zondag 6 september op het programma staat.

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