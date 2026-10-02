Ondermijningsbus op 5 oktober in Lichtenvoorde voor informatie over criminele activiteiten

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Op maandag 5 oktober staat de Ondermijningsbus van 17.00 tot 21.00 uur op de Markt in Lichtenvoorde. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie over het herkennen en melden van criminele activiteiten in hun omgeving.

De bus is vrij toegankelijk en biedt uitleg over ondermijning, een term die wordt gebruikt voor criminaliteit die de samenleving ondermijnt, zoals drugshandel, fraude en geweld. Door inwoners bewust te maken van signalen van deze activiteiten, wil de gemeente Oost Gelre de veiligheid in de regio vergroten.

Meer informatie over de aanwezigheid van de Ondermijningsbus is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.