LICHTENVOORDE — Industrieterrein De Kamp Zuid in Lichtenvoorde opent deuren tijdens Open Bedrijvendag Oost Gelre

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Foto: Streekgids SG

Op 9 oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen bij 45 bedrijven op industrieterrein De Kamp Zuid. Tijdens de derde editie van de Open Bedrijvendag Oost Gelre openen diverse ondernemingen hun deuren tussen 10.00 en 15.00 uur.

De deelnemende bedrijven op De Kamp Zuid vertegenwoordigen een breed scala aan branches en laten zien wat zij in huis hebben. Bezoekers krijgen de kans om machines en productiemiddelen te bekijken en meer te horen over lopende projecten. Voor wie op zoek is naar een nieuwe baan of uitdaging biedt de dag een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met potentiële werkgevers.

Op de centrale locatie bij WorkMate Company zijn ook zes scholen en leerbedrijven aanwezig. Zij presenteren hun opleidingsmogelijkheden en vertellen hoe zij leerlingen, studenten en zij-instromers voorbereiden op het werkveld. Wie meer wil weten over scholing en leren kan hier terecht voor informatie.

WorkMate Company fungeert als startpunt van de dag. Hier kunnen bezoekers een hapje en drankje krijgen, verzorgd door Cateringbedrijf De Timp, en met een kop koffie of thee op pad gaan om de deelnemende bedrijven te bezoeken. Er is geen vaste route; de bedrijven liggen dicht bij elkaar en zijn goed lopend te bereiken. Verkeersregelaars begeleiden bezoekers naar de parkeergelegenheid en het centrale punt.

Ook aan kinderen is gedacht. Zij kunnen onder meer leren metselen, kennismaken met robotica en ontdekken wat techniek inhoudt. Zo is de dag interessant voor het hele gezin.

De Open Bedrijvendag Oost Gelre benadrukt de innovatieve kracht van de regio. Het evenement biedt een leerzame en inspirerende dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar het lokale bedrijfsleven.

Meer informatie over de deelnemende bedrijven en het programma is te vinden op openbedrijvendagoostgelre.nl.