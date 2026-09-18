BREDEVOORT — Bredevoort bereidt zich voor op zestien jaar Bredevoort Schittert

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Foto: Marcel Houwer

De historische straatjes van Bredevoort veranderen van 25 tot en met 27 september opnieuw in een magisch lichtfestival. Tijdens de zestiende editie van Bredevoort Schittert staat het stadje drie avonden lang in het teken van lichtkunst, muziek, en interactie.

Dit jaar kunnen de deelnemende bouwgroepen zelf kiezen welke lichtobjecten ze maken. Er is bewust geen vast thema gekozen, zodat de creativiteit vrij spel krijgt. Op deze manier ontstaan volgens de organisatie verrassende en uiteenlopende werken, van abstracte objecten tot herkenbare figuren als Piet Piraat, Thomas de Stoomlocomotief en Dagobert Duck. Deze laatste richten zich vooral op gezinnen en kinderen, die op verschillende plekken mee kunnen doen aan activiteiten.

Naast de lichtinstallaties vullen muziek en voorstellingen het programma aan. Elke avond trekken dweilorkesten door de straten: Toontje Ongeregeld op vrijdag, De Knolle op zaterdag en De Eierjongens op zondag. Daarnaast brengt theatergroep PeerTof op vrijdagavond een speciale voorstelling voor kinderen in de Joriskerk.

Een bijzondere blikvanger is dit jaar molen De Prins van Oranje. Deze historische graanmolen uit 1870 wordt uitgelicht en is open voor publiek. Bezoekers kunnen de molenaars ontmoeten, meer leren over de werking van de molen en zelfs het maalmechaniek van dichtbij bekijken.

De avonden worden afgesloten met vuurwerk bij de Grote Gracht en daarna gaat het feest verder met live muziek. Op vrijdagavond speelt Retrophonic, op zaterdag is daar Might Be Loud en op zondag is Buuls aan de beurt om het evenement muzikaal af te sluiten.

Bredevoort Schittert is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en bouwgroepen uit de regio. Dit jaar is er geen centrale voorzitter: de taken zijn verdeeld over negen commissievoorzitters, terwijl tegelijkertijd gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter die het evenement kan blijven dragen.

Tickets zijn beschikbaar via de website van Bredevoort Schittert. Bezoekers die online kaarten kopen, kunnen zonder wachtrij direct door naar de Scan & Go controlepost om hun polsbandje te krijgen. Parkeren is gratis en bewegwijzerd.

Meer details over het programma en tickets staan op de officiële website van Bredevoort Schittert.