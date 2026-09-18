GELDERLAND — Weekend van de Wetenschap 2026 brengt wetenschap dichtbij in Gelderland

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Foto: Streekgids SG

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober staat Gelderland weer in het teken van het Weekend van de Wetenschap. Dit evenement nodigt vooral kinderen en hun families uit om te ontdekken hoe wetenschap en technologie ons dagelijks leven beïnvloeden. Onder het thema ‘Hoe werkt het?’ verkennen bezoekers allerlei vragen, van liefde en energie tot de werking van de wereld om ons heen.

Deelnemers krijgen in Gelderland toegang tot uiteenlopende activiteiten. Zo kunnen kinderen in het Erfgoedcentrum Zutphen in de huid van een archeoloog kruipen en een eeuwenoude moordzaak onderzoeken door het bestuderen van een mysterieus skelet en bijbehorende vondsten. In Wageningen staat de Grote Regenwormenrace centraal, waar de waarde van deze ‘bodemhelden’ wordt onderzocht. Bij Wageningen University & Research zijn de genenbanken opengesteld om te zien hoe planten en dieren voor de toekomst bewaard worden.

In Nijmegen valt ook veel te beleven. Bij HFML-FELIX maken kinderen kennis met lasers en magneten die materie onder extreme condities bestuderen. Bovendien biedt het Donders Citylab een ADHD-escape room aan, terwijl het Radboudumc een kijkje in het ziekenhuis opent waar jonge bezoekers zelfs hun ‘zieke’ knuffel kunnen helpen beter te maken.

Op Papendal kunnen kinderen het TeamNL Sport Science Centre bezoeken en ervaren hoe sport, wetenschap en technologie samengaan. Hier worden beweging en prestaties gemeten en kunnen ze diverse tests uitvoeren. Burgers’ Zoo in Arnhem organiseert dieren gedragsonderzoeken, waarbij kinderen kunnen ontdekken of ze socialer zijn dan een chimpansee en gedrag van giraffen en zebra’s bestuderen.

Wie nieuwsgierig is naar de toekomst kan bij GeoFort reizen naar het jaar 2120 en zelf een groene toekomst bouwen met Minecraft. In Apeldoorn draait alles om dinosaurussen tijdens de Dinomiddag in CODA ExperienceLab.

Vier ambassadeurs ondersteunen dit jaar het Weekend van de Wetenschap: vogelaar Arjan Dwarshuis, wetenschappers Dietsje Jolles en Rachel Plak, en wetenschapsinfluencer Koen van der Jagt (Feitjedagelijks). Vanuit hun eigen vakgebieden laten zij zien hoe veelzijdig wetenschap is.

Daarnaast presenteert de Universiteit Utrecht een nieuw publieksonderzoek genaamd ‘Kan ik op je bouwen?’. Dit interactieve online onderzoek richt zich op samenwerkingsvaardigheden en vertrouwen wanneer mensen samenwerken zonder elkaar te zien of te horen. Deelnemers vanaf acht jaar spelen samen in een online game en krijgen meteen inzicht in hun samenwerkingsstijl. Met één klik kunnen ze ook bijdragen aan een goed doel. Meer informatie is beschikbaar via www.kanikopjebouwen.nl.

Het Weekend van de Wetenschap wordt jaarlijks georganiseerd door NEMO Science Museum in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het volledige programma en aanvullende informatie zijn te vinden op weekendvandewetenschap.nl.