GELDERLAND — Spanning op Gelderse arbeidsmarkt neemt licht toe na zomer

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Foto: Streekgids SG – AI

Na een lichte afname van de arbeidsmarktkrapte sinds 2022, is de spanning op de Gelderse arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2026 weer iets toegenomen. Dit komt vooral door seizoenseffecten, waarbij de vraag naar seizoenswerkers in de lente stijgt. Tegelijkertijd nam het aantal WW-uitkeringen in augustus licht toe, wat het aanbod van werkzoekenden op de krappe arbeidsmarkt weer iets vergroot.

De krapte op de arbeidsmarkt in Gelderland blijft iets hoger dan het landelijke gemiddelde. Elk jaar is er een duidelijk patroon zichtbaar: in het voorjaar groeit de vraag naar personeel, vooral in sectoren als landbouw, bouw, horeca en onderwijs. Deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in regio’s als de Achterhoek, Rivierenland en het Rijk van Nijmegen. In het tweede kwartaal steeg de spanning dan ook het sterkst in deze gebieden.

De regio FoodValley heeft de meest gespannen arbeidsmarkt van Gelderland, met een grote vraag naar technisch en ICT-personeel. In het Rijk van Nijmegen, waar het onderwijs een belangrijke rol speelt, is de arbeidsmarkt juist het minst krap van alle Gelderse regio’s.

Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt kansen, maar niet voor alle beroepen is het eenvoudig om een baan te vinden. Vooral in techniek en zorg is veel vraag naar gekwalificeerd personeel. Seizoenswerk in landbouw en horeca vereist minder diploma’s, maar stelt wel eisen aan beschikbaarheid, mobiliteit en lichamelijke gezondheid.

Jrgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV, benadrukt dat de oplopende spanning op de arbeidsmarkt kansen creëert, maar dat het vinden van een goede match tussen werkgever en werkzoekende een uitdaging blijft. Specifieke eisen op het gebied van opleiding, fitheid en flexibiliteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Om personeelstekorten te verminderen en werkzoekenden betere kansen te bieden, werken werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarktpartners in Gelderland samen. Ze investeren in opleidingstrajecten en duurzame inzetbaarheid. Tijdens inloopmiddagen kunnen kandidaten kennismaken met werkgevers uit sectoren als bouw, techniek en metaal. Ook zijn er omscholingstrajecten die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en certificeringen, waarna kandidaten worden voorgesteld aan werkgevers.

In september en oktober vinden in Gelderland evenementen plaats om duurzame matches tussen werkgevers en werkzoekenden te stimuleren. Op 24 september organiseert UWV samen met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland de JobOlympics Banenmarkt in Arnhem. Op 9 oktober volgt het Talent Match Event in Nijmegen, gericht op het verbinden van talenten met werkgevers, waarbij persoonskenmerken en drijfveren centraal staan in plaats van alleen diploma’s en ervaring.

De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen laat regionale verschillen zien. In augustus 2026 steeg het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 1,8%, in FoodValley met 0,7%, in Midden-Gelderland met 2,2% en in het Rijk van Nijmegen met 0,9%. Alleen in Rivierenland daalde het aantal WW-uitkeringen licht met 0,1%. Ondanks de stijgingen blijft het WW-percentage in de meeste Gelderse regio’s lager dan het landelijke gemiddelde van 1,9%.