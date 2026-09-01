ACHTERHOEK — Buurtinitiatieven kunnen zich aanmelden voor Kern met Pit

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Foto: PR

Bewonersgroepen uit de Achterhoek met een idee om hun buurt of dorp te verbeteren, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Kern met Pit 2027. De inschrijving loopt tot 1 november 2026.

Kern met Pit is een landelijk programma van Katalys. Deelnemende bewonersgroepen krijgen in 2027 een jaar lang begeleiding om hun plan daadwerkelijk uit te voeren. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van een adviseur uit de eigen regio, praktische workshops en technische of juridische ondersteuning.

De regeling is bedoeld voor gezamenlijke initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een speelplek of buurtmoestuin, het opzetten van een taalcafé, het restaureren van lokaal erfgoed of het realiseren van een ontmoetingsplek. Het plan hoeft bij de aanmelding nog niet volledig uitgewerkt te zijn. Wel moet duidelijk zijn dat meerdere buurt- of dorpsbewoners achter het initiatief staan.

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De geselecteerde groepen gaan in januari 2027 van start en krijgen tot het einde van dat jaar de tijd om hun doel te bereiken. Initiatieven die daarin slagen, ontvangen het predicaat Kern met Pit en een bedrag van 1.000 euro. Provinciale winnaars maken vervolgens kans op de Gouden Pit, waaraan 3.000 euro is verbonden.

Aanmelden en de voorwaarden bekijken kan via de website van Kern met Pit