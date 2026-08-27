LOCHEM — Wereld Alzheimer Dag in Lochem met muziek, dans en beweging

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Foto: PR

Op woensdag 23 september staat het Stadhuus in Lochem in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema ‘Ik blijf meedoen’. De middag is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden en bevat een programma met muziek, dans en beweging.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur met koffie en thee. Om 14.00 uur opent wethouder Goodin de middag en benadrukt het belang van een dementievriendelijke samenleving. Daarna vertelt Janneke Ruiterkamp over de positieve effecten van bewegen op het brein en de gezondheid.

Vervolgens treedt dansgroep Scovoda op. Bezoekers kunnen niet alleen kijken, maar ook meedoen met dansen. Na de pauze is er gelegenheid om samen met de dansgroep de dansvloer op te gaan. De middag staat in het teken van ontmoeting en plezier. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

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De werkgroep Dementievriendelijk Lochem, een samenwerking van onder andere Dementienetwerk, Alzheimer Trefpunt Lochem, Welzijn Lochem en casemanagers dementie, organiseert het evenement.

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september via e-mail aan truus@grijzen.nl of telefonisch via 06-51 81 90 95.