GELDERLAND — In Gelderland ervaart bijna de helft van de kinderen ongewenste content online

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Foto: PR

Bijna de helft van de Gelderse kinderen tussen 10 en 15 jaar ziet weleens video’s, foto’s of berichten waarvan zij bang of verdrietig worden. Dat blijkt uit een peiling van PanelWizard in opdracht van de Rijksoverheid.

Van de ondervraagde kinderen in Gelderland gaf 49 procent aan dergelijke content tegen te komen. Niet ieder kind praat daarover met zijn ouders. Schaamte en de angst dat ouders boos worden of de telefoon afpakken, kunnen kinderen ervan weerhouden om iets te vertellen.

De campagne ‘Blijf in Beeld’ roept ouders daarom op om al op jonge leeftijd met hun kind over smartphonegebruik te praten. De start van het nieuwe schooljaar kan volgens de initiatiefnemers een goed moment zijn om samen afspraken te maken.

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Ouders krijgen vijf adviezen: kies een rustig moment voor het gesprek, deel ook eigen ervaringen met telefoongebruik, begin met de positieve kanten van de smartphone, gebruik een afsprakenkaart en blijf regelmatig met elkaar praten. Het is volgens de campagne vooral belangrijk dat kinderen weten dat zij altijd bij hun ouders terechtkunnen wanneer zij online iets vervelends meemaken.

De cijfers komen uit een peiling onder ruim 800 Nederlandse kinderen van 10 tot en met 15 jaar. Ruim 80 deelnemers kwamen uit Gelderland. Daardoor geven de regionale cijfers vooral een indicatie.

De afsprakenkaart kan worden gedownload via jouwkindonline.nl/afsprakenkaart. Meer informatie over hoe andere ouders afspraken maken en over veilig smartphonegebruik is te vinden op jouwkindonline.nl/blijfinbeeld.

De campagne ‘Blijf in Beeld’ is een initiatief van de Rijksoverheid en werkt samen met onder andere de Kindertelefoon om ouders te ondersteunen bij het beschermen van hun kinderen online.