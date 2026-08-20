NEEDE — VVV brengt jamreceptenboekje uit

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Foto: PR

VVV Neede brengt tijdens de Nationale Jammarkt een nieuw jamreceptenboekje uit. Het boekje is samengesteld door de vrijwilligers van de VVV en bevat zowel bekende als verrassende recepten, waaronder appeltaartjam, uienjam en bananenjam.

Bij ieder recept staat welke ingrediënten en materialen nodig zijn. Ook wordt stap voor stap uitgelegd hoe de jam moet worden bereid. Daarnaast bevat het boekje praktische informatie over hygiëne, het schoonmaken en vullen van potjes en het langer houdbaar maken van zelfgemaakte jam.

Met de uitgave wil VVV Neede het zelf maken van jam onder de aandacht brengen. Volgens de vrijwilligers is inmaken niet alleen praktisch, maar ook een traditie die samen met familie of kinderen kan worden voortgezet.

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Het receptenboekje wordt gepresenteerd tijdens de 34e Nationale Jammarkt, die op woensdag 26 augustus van 10.00 tot 17.00 uur in het centrum van Neede wordt gehouden. Daarna blijft het verkrijgbaar bij VVV Neede. De verkoopprijs bedraagt 5 euro.

Meer informatie over de verkoop is te vinden bij VVV Neede. Het programma van de markt staat op de website van de Nationale Jammarkt.

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