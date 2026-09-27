BERKELLAND — Tweede editie Achterhoekse ProefRit voert door Berkelland met nieuwe culinaire stops

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Foto: PR

Op zondag 4 oktober rijdt de tweede editie van de Achterhoekse ProefRit door Berkelland. Deelnemers leggen circa 80 kilometer af met hun eigen auto en maken onderweg vier stops bij verschillende streekbedrijven. Zo bieden De Heikamp in Ruurlo, Farmshop Endeman in Haarlo, Wijnhoeve Kunneman in Geesteren en Boerenzuivel van Claudia in Eibergen elk een gerechtje of een proeverij aan.

De route start tussen 11.00 en 13.00 uur bij De Heikamp in Ruurlo en duurt ongeveer 4,5 uur. Bij grote belangstelling volgt een extra starttijdslot tussen 13.00 en 14.00 uur. De tocht voert over landelijke wegen en geeft deelnemers de kans niet alleen de smaken, maar ook het coulisselandschap van de Achterhoek te ontdekken.

De eerste editie vond in april plaats en was volgens de organisatie een succes. Deze nieuwe editie heeft een ander parcours en laat weer andere plekken en smaken zien. Het initiatief richt zich op het combineren van een ontspannen autorit met het proeven van lokale producten en een ontmoeting met de ondernemers die achter die producten staan.

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De kosten bedragen €49,95 per persoon, inclusief vier gerechten met bijbehorende drankjes. Kinderen tot 2 jaar kunnen gratis mee, kinderen van 3 tot en met 12 jaar betalen €22,95.

Tickets zijn te verkrijgen via beleefberkelland.nl/proefritjes.