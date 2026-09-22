Bommelwereld viert eerste verjaardag met winactie voor verblijf en toegang

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Foto: Marcel Houwer

Attractiepark Bommelwereld bij Marveld Recreatie in Groenlo bestaat op zaterdag 3 oktober precies één jaar. Ter gelegenheid van deze eerste verjaardag start het park een winactie waarbij bezoekers kans maken op een verblijf in een Duo4-bungalow inclusief toegang tot het park.

De actie loopt van 3 oktober tot en met 1 november en is toegankelijk via de sociale mediakanalen van Bommelwereld. De exacte voorwaarden worden vanaf 3 oktober bekendgemaakt op de website en de sociale media van het park.

Bommelwereld opende zijn deuren op 3 oktober vorig jaar en is sindsdien een vaste attractie in Groenlo en omgeving. Het park combineert binnenpret met een verblijfsmogelijkheid op het recreatiepark Marveld, wat het aantrekkelijk maakt voor gezinnen die een dagje uit willen combineren met een weekendje weg.

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Meer informatie over de winactie en het park is te vinden op de officiële website van Bommelwereld.