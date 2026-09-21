DOETINCHEM — Bennie Jolink te gast tijdens Nieuwscafé in Amphion Theater

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Foto: PR

Op zondag 27 september is zanger Bennie Jolink te gast bij het Nieuwscafé in de kleine zaal van Amphion Theater. De voorman van de Achterhoekse boerenrockgroep Normaal schuift aan bij een gesprek samen met fotograaf Paul Dekker en bh-inzamelaarster Loes Bomers.

Bennie Jolink wordt later deze maand onderscheiden met de titel ‘Hollandse Meester’ tijdens de Buma NL Awards vanwege zijn grote bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. Vijftig jaar geleden zette hij met Normaal de toon voor het zingen in de streektaal. Recent vierde Jolink zijn 80ste verjaardag met een optreden voor 13.000 mensen in Dalfsen.

Paul Dekker uit Doetinchem werkt al 45 jaar bij Amphion Theater en is er 30 jaar hoofd techniek. Hij heeft een unieke manier om bekende artiesten vast te leggen, zoals in zijn eerdere project The Artist Cube. Nu presenteert hij zijn nieuwe fotoproject The Window Frame en heeft al meer dan 225 beroemdheden gefotografeerd.

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Loes Bomers vertelt over haar inzamelingsactie waarbij ze 1500 bh’s verzamelde voor vrouwen met een kleine beurs. Haar initiatief haalde landelijke aandacht. Bomers wordt tijdens het Nieuwscafé vergezeld door haar hulphond Evi.

Het Nieuwscafé is een gezamenlijk initiatief van De Gelderlander en Amphion Theater. Het vindt plaats van 14.00 tot 15.00 uur en is te bezoeken voor 6 euro inclusief een consumptie. Monique Rademaker en Erik Hagelstein verzorgen de presentatie.

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Amphion.