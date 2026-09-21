BEEK — Vaste grenscontroles bij Beek maken plaats voor mobiele controles

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De vaste grenscontroles op de A12 bij Beek/Elten worden binnenkort beëindigd. In plaats daarvan voert Duitsland mobiele, rijdende controles uit vanaf parkeerplaats Hohe Heide. Deze verandering betekent het einde van de vaste controlepost die lange wachtrijen en sluipverkeer veroorzaakte in de grensregio.

De gemeenten Montferland en Doetinchem reageren opgelucht op deze ontwikkeling. Vooral Montferland ziet hierin een kans om de verkeersdruk in het dorp Beek te verminderen. De tijdelijke eenrichtingsmaatregel die vanwege de vaste controles was ingesteld, zal zo snel mogelijk worden opgeheven.

De overgang naar mobiele controles moet de doorstroming op de A12 verbeteren en het sluipverkeer in de omliggende dorpen terugdringen. De flexibele aanpak maakt het mogelijk om controles efficiënter en minder hinderlijk uit te voeren.