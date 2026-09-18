BEEK — Vaste Duitse grenscontrole op A12 bij Beek verdwijnt, flexibele controles in de plaats

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De vaste Duitse grenscontrole op de A12 bij Beek verdwijnt. Duitse autoriteiten voeren voortaan flexibele controles uit, vergelijkbaar met de werkwijze van de Koninklijke Marechaussee aan Nederlandse zijde. Daarbij wordt ook de Duitse rustplaats Hohe Heide ingezet.

De vaste controlepost direct op de grens wordt de komende periode verwijderd. Rijkswaterstaat en de Duitse autoriteiten passen de situatie bij de grens aan, wat gevolgen heeft voor automobilisten die regelmatig via de A12 en de Duitse A3 reizen. De verandering moet de verkeersdruk en vertragingen verminderen die de vaste controles eerder veroorzaakten.

In de gemeente Montferland, waar Beek onder valt, was de overlast door de vaste controles duidelijk merkbaar. De gemeente nam eerder al maatregelen om de hinder voor bewoners te beperken. Burgemeester Harry de Vries Fellinger noemt het verdwijnen van de vaste controleplek een positieve ontwikkeling voor de grensregio. Volgens hem raakt het niet alleen het verkeer, maar ook het dagelijkse contact en de samenwerking met Duitsland, waar inwoners, ondernemers en organisaties nauw mee verbonden zijn.

Hoewel de vaste controlepost verdwijnt, stopt Duitsland niet met grenscontroles. Deze worden voortaan flexibel uitgevoerd, waarbij onder meer gebruik kan worden gemaakt van de rustplaats Hohe Heide. Dit betekent dat controles nog wel plaatsvinden, maar minder zichtbaar en met minder impact op het verkeer.

De gemeente Montferland verwacht dat de tijdelijke verkeersmaatregelen in Beek kunnen worden aangepast of opgeheven nu de belangrijkste oorzaak van de verkeersoverlast wordt weggenomen. Wanneer hierover meer duidelijkheid is, zal de gemeente dat bekendmaken.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Montferland.