ZUTPHEN — Geen treinen tussen Vorden en Zutphen in weekend van 12 en 13 september

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Foto: Station Lichtenvoorde-Groenlo in Lievelde. Reizigers richting Zutphen moeten op zaterdag 12 en zondag 13 september rekening houden met vervangende bussen en extra reistijd. Foto: Marcel Houwer

In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september rijden er geen treinen tussen Zutphen en Vorden vanwege werkzaamheden aan het spoor rond station Zutphen. Dit treft reizigers op de spoorlijn tussen Winterswijk en Zutphen, waaronder ook mensen die opstappen in Ruurlo en Lichtenvoorde-Groenlo.

Arriva zet vervangende bussen in om het treinverkeer te vervangen. Daarnaast rijden er dat weekend ook geen treinen tussen Zutphen en Lochem en tussen Zutphen en Apeldoorn. Door de langere reistijd kunnen aansluitingen niet worden gegarandeerd.

Reizigers wordt geadviseerd vlak voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren via de reisplanner van Arriva.

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Meer informatie is te vinden op de website van Arriva.