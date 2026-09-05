DOETINCHEM — Amphion opent theaterseizoen met driedaags programma

1 minuut leestijd

Foto: PR

Amphion Theater in Doetinchem opent van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september officieel het theaterseizoen 2026-2027. Het openingsweekend bestaat uit voorstellingen, gratis workshops, een open huis en een vooruitblik op het nieuwe programma.

De aftrap is vrijdagavond om 20.00 uur met de muzikale voorstelling Starman – The Dutch David Bowie Tribute. De band brengt tijdens The Legacy Tour bekende en minder bekende nummers van David Bowie. Voor deze voorstelling zijn nog maar weinig kaarten beschikbaar.

Zaterdag is de foyer van het theater tussen 12.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk. Tijdens het open huis kunnen bezoekers kennismaken met Amphion en het educatieve aanbod. Voor kinderen zijn er onder meer knutselactiviteiten en schminken. Daarnaast worden gratis workshops gegeven rond musical, theater en dans.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De familievoorstelling Circusbroers is zaterdag om 13.00 en 15.00 uur te zien in de Grote Zaal. De voorstelling is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en bevat circusacts, humor en jongleren. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis naar binnen, maar reserveren is verplicht. Voor volwassenen kost een kaartje 10 euro.

Het openingsweekend wordt zondag afgesloten met de Seizoenspreview. Vanaf 13.30 uur krijgen bezoekers met verschillende optredens een voorproefje van het komende theaterseizoen. Ook hiervoor zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar.

Amphion maakte het programma in mei bekend. Sindsdien zijn volgens het theater bijna 100.000 kaarten verkocht. Het volledige aanbod en de kaartverkoop staan op amphion.nl.