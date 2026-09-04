DOETINCHEM — Finale Amphion Open 2026 brengt zes regionale acts samen in Doetinchem

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Foto: Peter van Amersfoort

In Amphion Theater vindt zaterdag 19 september om 20.00 uur de finale van Amphion Open 2026 plaats. Zes acts uit de regio zullen in de Grote Zaal hun talent tonen en strijden om de persprijs, vakjuryprijs en publieksprijs.

De deelnemers aan de finale hebben zich in drie voorgaande voorrondes bewezen en variëren van een groot koor tot dansgroep en van rockband tot kleinkunst. Dit jaar is voor de finalisten een extra kans gecreëerd met de ‘Level Up Workshopdagen’. Tijdens deze workshops konden zij hun acts verder ontwikkelen op basis van feedback uit de voorrondes, om zo beter voorbereid naar de finale te gaan.

Onder de finalisten is Zangstudio Achterhoek uit Gaanderen, een koor van 25 leden tussen 11 en 30 jaar, onder leiding van zangeres Laura van Kaam. Violist en songwriter Eddie Solomon uit Zutphen combineert gitaar, zang en vioolspel in zijn optreden. Singer-songwriter Fien Snelting uit Megchelen speelt naast eigen nummers ook Achterhoekse versies van popklassiekers op gitaar.

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Dansgroep REMOVE heeft al twee jaar ervaring en treedt op bij diverse danswedstrijden. Cardboard Tiger, een band uit Hummelo, brengt invloeden samen van bands als Royal Blood en Nothing But Thieves. Tot slot staat het kleinkunstduo de Kornuiten op het podium met liedjes die verhaal en humor combineren.

Naast de finalisten is er ook een verrassingsoptreden gepland. De avond is bedoeld om lokaal talent een podium te bieden in de professionele culturele wereld.

Kaarten voor de finale zijn te reserveren via de website van Amphion: www.amphion.nl/amphionopen.